Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak.

Yağışın; Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (75-150 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Meteroloji ve AFAD'dan uyarı

Meteoroloji ve AFAD'dan uyarı geldi. Ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojinin uyarısı ve AFAD'ın müdahalesiyle olası can kayıpları önlendi

Rize ve Artvin'de yaşanan sel ve heyelanların yol açtığı yaralar sarılmaya devam ediyor. Meydana gelen sel ve heyelan öncesi alınan önlemler ise olası bir facianın nasıl önüne geçildiğini gözler önüne serdi.

Sel ve heyelan uyarısı yapıldıktan hemen sonra bölgeye gönderilen ekipler, Rize ve Arhavi'deki afetlerde 303 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi.