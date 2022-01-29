İstabul Ortaköy'de 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti.

Kaba'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü ve yatalak olduğu belirtildi.