Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ortaköy'deki yangında 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ortaköy’de 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında bir kişi hayatını kaybetti.
İstabul Ortaköy'de 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti.
Kaba'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü ve yatalak olduğu belirtildi.
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