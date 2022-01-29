Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak satıcılarına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.
Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 492 gram kokain, 374 gram skunk, 73 uyuşturucu hap, 15 sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 tüfek, 2 şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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