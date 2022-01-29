İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 492 gram kokain, 374 gram skunk, 73 uyuşturucu hap, 15 sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 tüfek, 2 şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.