Dalgıçlar denizaltı kameralarıyla dibi tarayarak poşet, cam, plastik, teneke kutu, pet şişe gibi atıkları denizden çıkardı. Çıkarılan atıklar alanda sergilenerek, denizin dibindeki kirlilik vatandaşlara gösterildi.

Denizden çıkarılan iş makinesi lastiği ve demir mazgallar dikkat çekti.

Çalışmaları izleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, denizlerdeki kirliliği ülkeye göstermek istediklerini belirterek, 15 dalgıcın çıkardığı denizlerdeki atıkların insanı hayretler içerisinde bıraktığını söyledi.

"Ne kadar çöpleri varsa denize fırlatmışlar"

Denizlerin kıymetinin bilinmediğini dile getiren Türkmen, şu ifadelere yer verdi:

"Televizyonlar, telefonlar, iş makinesi lastikleri, kapılar, sandalyeler, hatta silahlar dahi çıkıyor. Yani vatandaş normalde ne kadar çöpe atılması gereken atık varsa işin kolayına kaçarak denize fırlatmış. Denizde görmek istemediğimiz ne varsa hepsi burada. Biz bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın gençlerimizin bu konuda duyarlı olması gerekir. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım."

Denize atılan çöplerin yok olup gitmediğini vurgulayan Türkmen, camın 5 bin yıl, plastiğin bin yıl, metalin 1500 yılda doğadan yok olduğunu hatırlattı.

Türkmen, oluşan deniz kirliliği nedeniyle balık çeşitlerinin de azaldığını dile getirdi.