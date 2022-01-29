Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barışmak için bir araya geldiler, yine kavga çıktı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ağrı'da barışmak için buluşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde aralarında husumet bulunan ve barışmak için ilçe merkezinde bir araya gelen 2 grup tartışmaya başladı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafları ayırmaya çalışan İ.Ö. ile 3 kişi yaralandı.
Yaralılardan R.B. olay yerinde, İ.Ö. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polisin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Ağrı Bireysel Silahlanma Kavga
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