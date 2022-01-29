Ağrı'nın Patnos ilçesinde aralarında husumet bulunan ve barışmak için ilçe merkezinde bir araya gelen 2 grup tartışmaya başladı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafları ayırmaya çalışan İ.Ö. ile 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan R.B. olay yerinde, İ.Ö. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polisin çalışmaları sürüyor.