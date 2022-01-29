Konya'da yüksekten düşen yaralı, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşireler A.Ş., B.Ö., N.Ö. ve C.A.Y.'nin hastaya müdahale ettiği sırada hasta yakını müdahalenin iyi yapılmadığını öne sürerek, sağlıkçılara tepki gösterdi.

Çıkan tartışmada hasta yakını, A.Ş.'ye ''Sizin maaşınızı biz ödüyoruz. Senin gibiler dayağı hak ediyor'' dedi. Bu sırada tartışmaya hastanın diğer 2 yakını da dahil oldu.

Hasta yakınlarının tekme ve yumrukla saldırdığı hemşireler yaralandı.

Hemşirelere, mesai arkadaşları müdahale etti. Saldırganlar Ö.E., M.Ş. ve K.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ö.E. tutuklanırken, M.Ş. ve K.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

''Bu günleri aşacağız''

Saldırıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından saldırganlardan birinin tutuklandığı bilgisini paylaştı: