Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 23 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 23 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 23 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
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