İstanbul'un Fatih ilçesinde sarhoş olduğu iddia edilen bir kişi, park edilen kamyonun altına girdi. Sesleri duyan kamyonun şoförü, araçtan inip, baktığında kamyonun altında yatan kişiyi fark etti.

Kamyon şoförü ve çevredekiler, yatan kişiyi buradan çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Durum, polise bildirildi. Kamyonun altına yatan kişi, polis ve esnafın uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Herhangi bir sağlık problemi olmadığı öğrenilen kişi olay yerinden uzaklaştı.