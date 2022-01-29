Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 12:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamyonun altına yatan kişi zorlukla çıkarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Fatih'te kamyonun altına giren kişi, tüm uğraşlara rağmen kamyonun altından çıkarılmadı. Sarhoş olduğu iddia edilen kişiyi polis ekipleri çıkardı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde sarhoş olduğu iddia edilen bir kişi, park edilen kamyonun altına girdi. Sesleri duyan kamyonun şoförü, araçtan inip, baktığında kamyonun altında yatan kişiyi fark etti.
Kamyon şoförü ve çevredekiler, yatan kişiyi buradan çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Durum, polise bildirildi. Kamyonun altına yatan kişi, polis ve esnafın uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.
Herhangi bir sağlık problemi olmadığı öğrenilen kişi olay yerinden uzaklaştı.
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