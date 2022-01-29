Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 3 ton kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Antalya'da tır ve kamyonette besi yemi çuvallarına doldurulmuş gümrük kaçağı 3 ton 120 kilo tütün ele geçirildi.
Antalya'da jandarma ekipleri, Adıyaman'dan Alanya ilçesine kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri, durdurdukları tır ve kamyonette yaptıkları aramada besi yemi çuvallarına gizlenmiş 3 ton 120 kilo tütün ele geçirdi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Adıyaman Antalya Kaçakçılık Sigara Tütün
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 23 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz