Adıyaman’da yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

Özellikle kırsal bölgelerdeki hastaların sağlık kuruluşlarına ulaştırılması kapalı olan köy yollarından dolayı saatler sürüyor. Böyle olunca da Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter ve ambulans uçak devreye giriyor.

Ambulans helikopter talep edildi

Önceki gün Gerger ilçesi Çevizpınar köyüne bağlı Sengato mezrasında yaşayan Hıdır Alphan’ın idrar yolları enfeksiyonu ve nefes darlığı şikayeti üzerine fenalaştı.

Bunun üzerine, yakınları, tipi ve kar nedeniyle kapanan yolun açılmasının uzun zaman alabileceği için ambulans helikopter talep etti.

Okulun bahçesinde ateş yaktılar

Diyarbakır’dan hareket eden ambulans helikopterdeki sağlık görevlileri Sengato mezrasının sakinleriyle irtibata geçti. Ambulansın inebileceği uygun alanda ateş yakılmasını istedi.

Köylüler mezradaki ilkokulun bahçesinde ateş yakarak duman ile konum belirledi.

Ambulans helikopter belirlenen noktaya iniş yaparak, hastayı alıp hastaneye sevk etti.

Hastanın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Önceki gün de Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterler Çelikhan ilçesindeki hastayı alarak Malatya Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etmişti.

