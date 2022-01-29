Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde S.Ş. idaresindeki kamyonet, Selma Gökçe'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Gökçe ile aynı araçta bulunan Yasemin Mısırlı, Ayşe Poyraz ve Hanım Dingin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü S.Ş. gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa Trafik Trafik Kazası
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