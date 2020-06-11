İstanbul Ortaköy'de İSKİ çalışmaları sırasında tarihi kalıntılar bulundu. Alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve inceleme yapılması için İstanbul Anıtlar Kuruluna haber verildi.

[Fotoğraf: DHA ]

Anıtlar Kurulu görevlileri gelip gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kuru, kalıntıların ne olduğu ve ne yapılacağına karar verilecek. Kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu.