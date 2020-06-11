Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ortaköy'deki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Ortaköy Meydanı'nda İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, tarihi kalıntılar ortaya çıktı.
İstanbul Ortaköy'de İSKİ çalışmaları sırasında tarihi kalıntılar bulundu. Alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve inceleme yapılması için İstanbul Anıtlar Kuruluna haber verildi.
[Fotoğraf: DHA ]
Anıtlar Kurulu görevlileri gelip gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kuru, kalıntıların ne olduğu ve ne yapılacağına karar verilecek. Kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu.
Etiketler: tarihi kalıntı ortaköy İSKİ kazısıSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 16:47
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