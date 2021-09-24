Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgar sabah saatlerinden itibaren etkili olacak.
Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Hava Durumu Karadeniz Bölgesi
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