Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından tezgahlarda balık bolluğu görülmeye başladı.

Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda hamsi ve istavritin kilosu 35-40 liradan, palamutun tanesi ise 40-50 liradan satılıyor.

Balıkçılar lüferde bolluk olduğunu söylerken fiyatların önümüzdeki günlerde düşmesini bekliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Esnaf Samet Varyemez ise, “Lüfer balığı denizlere girdi. Lüfer denizlere girince de palamut azaldı. Çünkü büyük balık küçük balığı yiyor. Şu zamanda lüfer bol çıkıyor. Geçen sene 120 lira olan lüferin fiyatı bu sene 40-50 lira civarında seyrediyor. Palamut ise az çıktığından dolayı 40-50 lira arasında değişiyor. Havaların soğumasıyla hamsi 20-25 lira civarına kadar düşecektir” dedi.