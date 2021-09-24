Boğaz trafiğinde artık deniz taksiler de olacak.

9 ay içinde üretimi tamamlanan 8 deniz taksi denize indirildi. Haliç Tersanesi’nde tamamen yerli olarak üretilen deniz taksiler 10 kişilik yolcu kapasitesine sahip.

Sayıları yıl sonunda 45'e ulaşacak

Deniz taksiler ekim ayında hizmete girecek. Sayısı yıl sonunda 45'e, 2022’de ise 50’ye ulaşacak.

Deniz taksilerde fiyatlandırma taksimetre ile yapılacak. Sabit ücret ile açılacak taksimetre, mil başına ücret yazacak.

İskeleye bağlı çalışmayacak

Deniz takside, 1 kaptan ve 1 gemici olmak üzere 2 personel bulunacak.

Taksilerin bir diğer özelliği ise iskeleye bağlı çalışmayacak olması. Toplu ulaşımın olmadığı yerlere de deniz taksi ile gidilebilecek.