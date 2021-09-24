Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 13:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da deniz taksiler göreve başlıyor
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da deniz taksi dönemi başlıyor. Haliç Tersanesi'nde üretilen 8 deniz taksi denize indi. 10 yolcu kapasiteli deniz taksilerin sayısının yıl sonuna kadar 45 olması bekleniyor.
Boğaz trafiğinde artık deniz taksiler de olacak.
9 ay içinde üretimi tamamlanan 8 deniz taksi denize indirildi. Haliç Tersanesi’nde tamamen yerli olarak üretilen deniz taksiler 10 kişilik yolcu kapasitesine sahip.
Sayıları yıl sonunda 45'e ulaşacak
Deniz taksiler ekim ayında hizmete girecek. Sayısı yıl sonunda 45'e, 2022’de ise 50’ye ulaşacak.
Deniz taksilerde fiyatlandırma taksimetre ile yapılacak. Sabit ücret ile açılacak taksimetre, mil başına ücret yazacak.
İskeleye bağlı çalışmayacak
Deniz takside, 1 kaptan ve 1 gemici olmak üzere 2 personel bulunacak.
Taksilerin bir diğer özelliği ise iskeleye bağlı çalışmayacak olması. Toplu ulaşımın olmadığı yerlere de deniz taksi ile gidilebilecek.
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