Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde aracı ile cadde ortasında drift yapan kişi, hem çevreyi rahatsız etti hem de trafiği tehlikeye soktu.

Sorumsuz sürücü, daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Ekipler görüntülerden aracın plakasını tespit ederek 6 bin 700 lira cezai işlem uyguladı.

Olay sonrası polis drift atan şahsın yakalanması için de çalışma başlattı.