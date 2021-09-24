Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 13:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cadde ortasında drift yaptı, 6 bin 700 lira ceza yedi
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Serik ilçesinde, gece saatlerinde aracı ile cadde ortasında drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde aracı ile cadde ortasında drift yapan kişi, hem çevreyi rahatsız etti hem de trafiği tehlikeye soktu.
Sorumsuz sürücü, daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
Ekipler görüntülerden aracın plakasını tespit ederek 6 bin 700 lira cezai işlem uyguladı.
Olay sonrası polis drift atan şahsın yakalanması için de çalışma başlattı.
Son Haberler
- 13:52
- 13:53
- 13:12
- 12:59
- 12:57
Sıradaki Haber
Artvin-Yusufeli yolu yeniden ulaşıma açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz