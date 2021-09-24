Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'daki 'Ters Ev'e yoğun ilgi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde inşa edilen 'Ters Ev' 6 ayda 50 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Altınözü Belediyesinden yapılan açıklamada, Milli İrade Parkında 240 metrekare alana inşa edilen Ters Ev'in 6 ay önce ziyarete açıldığı anımsatıldı.
Evin fotoğraf tutkunları ve evlenecek çiftlerin dış çekim alanı haline geldiği belirtilen açıklamada, 50 bin vatandaşın ziyaret ettiği kaydedildi.
Etiketler: Hatay
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