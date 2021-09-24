Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da heyelan: Yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Gölköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yolda heyelan oldu. Kapanan yolun açılması için ekipler çalışma başlattı.
Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Ahmetli Mahallesi Direkli yolu güzergahında yağış nedeniyle heyelan olduğunu söyledi.
Yola irili ufaklı kaya parçalarının düştüğünü anlatan Uludağ, Ordu Büyükşehir ve Gölköy belediyeleri ekiplerinin bölgede müdahalede bulunduğunu aktardı.
Uludağ, yolun kısmen ulaşıma açıldığını, bölgeye başka bir makine daha sevk edildiği ve çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi.
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