İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çapak Mahallesi'ndeki bir tesiste çeşitli markaların taklitleri yapılarak sahte tarım ilacı üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle üretimi durdurulan ve son tüketim tarihleri geçmiş, sahte marka etiketleriyle yeniden ambalajlanarak piyasaya sürülmek üzere paketlenmiş 5 bin 559 litre ot ve böcek ilacı, 5 bin litre zirai tarım ilacı artığı, 200 bin sahte marka etiketi, 200 bin boş plastik şişe, 200 bin plastik şişe kapağı, 1 şişe dolum makinesi ile 2 adet 5 tonluk metal sıvı tankı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.