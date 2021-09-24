Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzinsiz keklik avladılar, 3 bin 600 lira ceza yediler
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Develi ilçesinde izinsiz avcılık yapan 2 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı, tüfeklere de el konuldu.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızık genel avlığındaki kontrollerde, kınalı keklik avladıkları belirlenen 2 kişiyi yakaladı.
Bu kişilere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 3 bin 600 lira ceza kesildi.
Avcıların 2 tüfeğine de el konuldu.
Etiketler: Kayseri Kaçak Avcılık
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