Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün sözde medya sorumlusu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün sözde "medya sorumlusu" olduğu belirlenen hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kapatılan Zaman gazetesinin bölge sorumlusu olan İ.E'nin içinde bulunduğu aracı, Karahisar tüneli çıkışında yapılan yol uygulamasında durdurdu.
Örgütün sözde "medya sorumlusu" olduğu belirlenen İ.E, gözaltına alındı. Araçta ele geçirilen 4 cep telefonu, flaş bellek ve tablete de el konuldu.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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