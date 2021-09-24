Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için zirai don uyarısı
Konya, Niğde, Karaman ve Aksaray için zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle kuzeyden orta kuvvette ve kuvvetlice, akşam saatlerine kadar güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli esecek.
Yarın sabaha kadar bölgede (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde) yer yer hafif zirai don beklendiğinden, başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Konya Niğde Karaman Aksaray
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