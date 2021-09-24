Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 10:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
7 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara merkezli 7 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 20 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları da sürüyor.
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gizli askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Gizli sorumlularla ankesör hatlardan irtibatları tespit edilen aralarında muvazzaf şüphelilerinde bulunduğu 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi
20 şüpheli yakalandı, firari 3 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.
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