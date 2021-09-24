Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de feci kaza: 2 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Nusaybin Kızıltepe kara yolunda takla atarak tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saat 02.00 sıralarında, Artuklu ilçesi Yukarıhatunlu ve Çıplaktepe mahalleleri arasında meydana geldi.
Lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen araç tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde hurdaya dönen aracın sürücüsü ile yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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