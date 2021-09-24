Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 09:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Baba ve oğul 13 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Bursa İnegöl'de koronavirüs tedavisi gören Adnan Özenoğlu ile babası Selahattin Özenoğlu, 13 gün arayla hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Adnan Özenoğlu ile babası Selahattin Özenoğlu, 24 gün önce koronavirüse yakalandı.
Baba ile oğlu, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 54 yaşındaki Adnan Özenoğlu, doktorların müdahalesine rağmen 10 Eylül'de yaşamını yitirdi. Adnan Özenoğlu’nun cenazesi, İnegöl Orhaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Yoğun bakımda tedavisi süren 80 yaşındaki Selahattin Özenoğlu da önceki gün hayatını kaybetti.
Selahattin Özenoğlu'nun cenazesi de İnegöl'de oğlu Adnan Özenoğlu’nun yanındaki mezarlıkta defnedildi.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden baba ve oğul, Özenoğlu ailesine 13 gün arayla büyük acı yaşattı.
Etiketler: Bursa Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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