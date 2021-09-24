Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vakalar arttı, 171 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Adıyaman'da artan koronavirüs vakaları üzerine 171 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 testi sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 171 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Adıyaman Karantina
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