Salgın dönemini fırsat bildiler, halk sağlığını hiçe saydılar.

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların da binlerce sahte ilacı piyasaya sürmek istediler. Ancak polisten kaçamadılar.

İstanbul polisi bir şebekenin piyasaya sahte ilaç sürmeye hazırlandığını belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatıldı, şüpheliler ve adresler belirlendi.

[Fotoğraf: İHA]

92 bin 139 sahte ilaç ele geçirildi

Maltepe'de yapılan baskında koliler dolusu sahte ilaç bulundu.

24'ü COVID-19 tedavisinde kullanılan 92 bin 139 sahte ilaç ve destek ürünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda da koronavirüs tedavisinde kullanılan çok miktarda sahte ilaç ele geçirilmişti.