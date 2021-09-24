Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yağmur bulutlarının hızlı dansı böyle görüntülendi
Kars'ın Arpaçay ilçesinde yağmur öncesi bulutların haraketliliğinin timelapse (zaman atlamalı) tekniğiyle görüntülenmesi büyüledi.
Kars'ın Arpaçay İlçesine bağlı Kuyucuk köyünde yağmur yüklü bulutlar, güzel manzaralar oluşturdu. Bulutların dansının zaman atlamalı fotoğrafçılık tekniğiyle görüntülendi.
Saniyedeki kare hızını artırarak çekilen ve bulutların olduklarından daha hızlı gitmesi nefes kesen görüntüler oluşturdu.
Yaklaşık 1 saat çekilen görüntünün 1 dakikaya sığdırılmasıyla büyüleyici görüntüler elde edildi.
Etiketler: Kars
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