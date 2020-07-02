Haber Giriş: Kaynak: AA
Ormanlık alana ekilmiş kenevirler drone ile tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alana ekilmiş 452 kök Hint keneviri drone ile belirlendi. Ele geçirilen Hint kenevirleri imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Başoğlu Mahallesinde ormanlık alana kenevir bitkisi ekildiği ihbarı aldı.
Harekete geçen ekipler, ormanlık alanda drone ile yaptıkları aramada boyları 2 buçuk ile 3 metre arasından değişen 452 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Hint kenevirleri imha edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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