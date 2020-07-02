İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Başoğlu Mahallesinde ormanlık alana kenevir bitkisi ekildiği ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler, ormanlık alanda drone ile yaptıkları aramada boyları 2 buçuk ile 3 metre arasından değişen 452 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Hint kenevirleri imha edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.