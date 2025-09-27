Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
DHA 27.09.2025 10:19

Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanda gördükleri bozayıyı vuran 2 kaçak avcıya toplam 170 bin TL idari para cezası kesildi.

Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza

Olay, önceki gün ilçedeki ormanda yaşandı. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele için ormanın belirli noktalarına fotokapan yerleştirdi.

Fotokapan görüntülerini izleyen ekipler, 2 avcının fenerle ışık tuttukları bozayıyı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü belirledi.

Polis ekipleri, araç plakasından bozayıyı vuranların R.Ü. ve İ.D. olduğunu tespit etti. R.Ü. ve İ.D'ye avlanması yasak yaban hayvanları öldürme yasası kapsamında toplam 170 bin TL idari para kesilip, haklarında adli işlem başlatıldı. Bozayı ise ekipler tarafından ormana gömüldü.

Kaçak Avcılık Bartın
