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Türkiye
AA 03.04.2025 23:52

Orman yangınına neden olan 2 kardeşe 4 milyon 600 bin lira ceza

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde geçen yıl yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangına neden olan 2 kardeşe, 4 milyon 600 bin lira ceza uygulandı.

Orman yangınına neden olan 2 kardeşe 4 milyon 600 bin lira ceza
[Fotograf: İHA]

Umurbey beldesi Orman Deposu mevkisindeki ormanlık alanda geçen yıl 20 Ekim'de çıkan ve 4 uçak, 2 helikopter, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle müdahale edilen yangına, bahçe temizliği yaparken neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.P. ve kardeşi M.P. hakkında, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturma kapsamında, yangında hava araçlarıyla ve karadan söndürme masrafları, yakıt ve işçi masrafları ile alanın yeniden yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması gibi çeşitli kalemlerde 4 milyon 600 bin lira zarar tespit edildi.

Bu zararın 2 kardeşten tahsil edilmesine karar verildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, oluşan zararın tahsil edilememesi durumunda şüpheliler hakkında alacak davası açılacağını bildirdi.

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Çanakkale Orman Yangını
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