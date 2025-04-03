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Türkiye
AA 03.04.2025 21:04

Karabük'te tırla otomobil çarpıştı: 4 ölü

Karabük'te tırla çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karabük'te tırla otomobil çarpıştı: 4 ölü
[Fotograf: AA]

Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. idaresindeki tır ile Aziz Uluışık'ın kullandığı otomobil, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan Esra, Berfin ve Kübra Uluışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karabük'te tırla otomobil çarpıştı: 4 ölü

Ağır yaralanan Aziz Uluışık ve Feride Uluışık Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aziz Uluışık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Üç kişinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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