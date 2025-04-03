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Türkiye
AA 03.04.2025 17:14

Şanlıurfa'da göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 4 işçiden üçünün cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan 1 işçi ise tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Bahçelievler Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışması sırasında yığılan topraklar işçilerin üzerine göçtü.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından işçilerden 3 işçi kurtarıldı, devam eden çalışmaların ardından 1 işçiye daha ulaşıldı. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçilerden 3 kurtarılamadı, bir işçinin ise Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Şanlıurfa'da göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

3 işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kanalizasyon bağlantısında çalışan firmadaki işçilerinin toprak altında kaldığını belirterek, arama kurtarma çalışmaları sonrası toprak altında kalan işçilerden 3'üne ulaşıldığını bildirdi.

Olayın hemen ardından en hızlı şekilde arama kurtarma çalışmalarının başladığını aktaran Şıldak, şunları söyledi:

"Arama kurtarma çalışmaları neticesinde toprak altında kalan son işçiye de ulaşıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti. Ne yazık ki olay sonrası 3 işçimiz hayatını kaybetti, 1 işçimizin de sağlık durumu iyi, hastanede tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ve çalışma arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralımıza da Allah'tan şifa diliyorum."

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