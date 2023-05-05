Organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.

Yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet otomatik tüfek, 1 adet otomatik tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 701 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.