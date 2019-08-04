Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte bugün öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi.

Açıklamada, "Yağışların 15.00 ve 21.00 saatleri arasında ilimiz çevrelerinde kuvvetli, metrekareye 21-50 kilogram olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verdi.

{ilgili-haber-XXX}

Ordu Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşlerim, lütfen fındık toplama işine ara veriniz. Dikkatli ve tedbirli olalım. Kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız gerekli tedbirleri alacaklar." uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA