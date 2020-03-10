İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülyalı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişinin evine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında, 2 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ile 20 gram kubar esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesinde yapılan operasyonda da içinde 3 kişinin bulunduğu bir araçta 37 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.