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Konya'nın 2 ilçesinde eğitime fırtına engeli
[Fotoğraf: Getty]
Konya'nın 2 ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Konya'da gece saatlerinden bu yana etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli ve Halkapınar Hıfzıssıhha Kurulunca eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Etiketler: Şiddetli rüzgar Konya Fırtına eğitime araSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 08:17
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