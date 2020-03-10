Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın: 1 itfaiyeci yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Müdahale sırasında ayağı kayan bir itfaiyeci yaralandı, fabrikada da maddi hasar oluştu.
Merkez Seyhan ilçesi Küçük Dikili Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, plastik malzemelerin geri dönüşümünün sağlandığı fabrikadaki yangına müdahale etti. Bu sırada ayağının kayması sonucu düşen bir itfaiye eri yaralandı.
Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.
Etiketler: Adana yangın geri dönüşüm fabrikası itfaiyeSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 06:33
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