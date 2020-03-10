Haber Giriş: Kaynak: İHA
Aydın'da yıldırım düşen evde yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın çatı katına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında maddi hasar oluştu. Evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
İkiçeşmelik Mahallesi 613. Sokak'ta, yıldırım düşmesi sonucu bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.
Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin sardığı evde maddi hasar oluşurken, yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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