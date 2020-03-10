Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya Tarım Fuarı'na koronavirüs engeli
Konya'da 17-21 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan Tarım Fuarı, koronavirüs salgını gerekçesiyle 2-6 Haziran'a ertelendi.
Konya Ticaret Odası ve TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek Konya Tarım Fuarı'nın tarihinde ertelemeye gidildi.
TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nden yapılan açıklamada, 17-21 Mart'ta düzenleneceği duyurulan fuarın, 2-6 Haziran'a alındığı kaydedildi.
Konya Ticaret Odasından yapılan açıklamada ise birçok ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle fuarın düzenlenme tarihinin ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Konya Tarım Fuarı, üyelerimizden gelen çok yoğun talep nedeniyle toplum sağlığı üzerinde risk oluşturmamasını teminen birliğimizin talebi ve ilgili paydaşların ortak kararı sonucunda 2-6 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs konya tarım fuarı KonyaSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 01:42
Sıradaki Haber
FETÖ'nün hücre evinde içki şişeli ve sol terör örgütlü kamuflaj
Yükleniyor lütfen bekleyiniz