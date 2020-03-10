Haber Giriş: Kaynak: AA
Eyüpsultan'da bir restoranda yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir iş yerinde meydana gelen yangın hasara sebep oldu.
Eyüpsultan Meydanı'nda bulunan bir restoranın baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Baca kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek restoranın çatı kısmına da sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Etiketler: yangın restoran Eyüp SultanSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 07:50
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