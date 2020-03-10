Eyüpsultan Meydanı'nda bulunan bir restoranın baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Baca kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek restoranın çatı kısmına da sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.