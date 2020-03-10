İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinin Sülüklü Göl mevkisinde H.D, N.C. ve A.Y'nin define aradığını tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.