Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Odunpazarı ile Sivrihisar ve Alpu ilçelerinde 4 bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 zanlıyı yakalayan ekipler, bu kişilerin evlerinde arama yaptı.

Aramalarda ele geçirilen 9 altın, 5 gümüş, 10 bronz ve 10 bakır sikke, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen heykel ile kolye başlığı, Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.