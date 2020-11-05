Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ordu’da sahte içki üretilen mandıraya operasyon
[Fotoğraf: DHA]
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda mandırada sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Mesudiye ilçesinin Gölbaşı Mahallesi'nde H.S.'ye ait mandırada sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu mandıra ve satış yapılan bazı adresleri takibe aldı.Takibin ardından ekipler, mandıra ve 2 adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Mandıra sahibi H.S. ile E.S. ve K.A. gözaltına alındı.
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