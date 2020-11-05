Mesudiye ilçesinin Gölbaşı Mahallesi'nde H.S.'ye ait mandırada sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu mandıra ve satış yapılan bazı adresleri takibe aldı.Takibin ardından ekipler, mandıra ve 2 adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Mandıra sahibi H.S. ile E.S. ve K.A. gözaltına alındı.