Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde aralıklarla devam ederken, sis nedeniyle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
[Fotoğraf: AA]
Kara yolları ekipleri sürücüleri, sağanak ve sise karşı, ışıklı tabelalar ve sis lambalarıyla uyarırken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.
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