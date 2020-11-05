Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti
Bağcılar’da yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili kamyon şoförü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Halkalı Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Cuma Demir'e, seyir halindeki 34 YL 5413 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.
Kazada, Cuma Demir olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon şoförü gözaltına alındı
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamyon şoförü İlker Ç'yi gözaltına aldı.
Demir’in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Halkalı Caddesi'nde bir süre aksayan trafik akışı, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından normale döndü.
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