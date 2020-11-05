Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'daki orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yerleşim yerlerine yakın bir alanda etkili olan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.
Söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangından etkilenen bir kaplumbağaya su verildi.
Etiketler: Orman YangınıSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 14:14
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