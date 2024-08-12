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Türkiye
DHA 12.08.2024 18:53

Ordu'da sağanak sonrası istinat duvarı çöktü: Bir bina tahliye edildi

Ordu'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından iki binanın istinat duvarı çöktü. Binalardan biri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ordu'da sağanak sonrası istinat duvarı çöktü: Bir bina tahliye edildi
[Fotograf: DHA]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve öğlen saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede etkili olan yağışta bazı sokakları su bastı. Sürücüler trafikler ilerlemekte güçlük yaşarken, vatandaşlar da suyla dolu cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.

İki binanın istinat duvarı çöktü

Altınordu İlçesine bağlı Şahincili Mahallesi 623 Sokak'ta üzerinde iki apartmanın bulunduğu istinat duvarı, su baskını nedeniyle çöktü.

İstinat duvarı çöken iki binadan birinde ikamet eden vatandaşlar, AFAD tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Şeritler ve bariyerlerle giriş çıkışın engellediği 10 daireli binadaki vatandaşların, yeni bir istinat duvarı yapılana kadar binaya girmesi yasaklandı.

Olayın ardından bölgede hasar tespiti ve güvenlik önlemlerinin artırılması için çalışmalar başlatıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Şahincili Mahalle Muhtarı Sezgin Güzelordu, "AFAD ekipleri birkaç binayı geçici olarak meskene kapattı. Meskenlerle ilgili bir sorun yok ama tedbir amaçlı olduğunu sanıyorum" dedi.

AFAD tarafından tedbir amaçlı boşaltılan bina sakinlerinden Yılmaz Öğretmen, "Tuğla bu suyu tartar mı? Bütün mahallenin suyu buraya geliyor. Alt yapı yok. Yukarıdan bıraktıkları boru patlatmış zaten. Bu istinat duvarını müteahhit ve belediyenin yapmasını istiyorum. Duvar çöktüğünde köydeydim. Geldiğimde binanın mühürlendiğini gördüm. Mağdur olduk eşyalarım içerde onları da alamıyorum" ifadelerini kullandı. 

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