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Türkiye
AA 22.06.2024 12:06

Ordu'da minibüs devrildi:1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ordu'da minibüs devrildi:1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Beşir Çavaş yönetimindeki minibüs, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara, ardından da beton aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Kerem Akköse, Zeynep Gazali Yüksel ile Mervenur ve Mustafa Öztürk yaralandı.

Yaralılardan Mustafa Öztürk, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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