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Ordu'da korkutan deprem
Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.23'te meydana gelen deprem, 7,06 kilometre derinde kaydedildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 00:39
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